Четыре года "расследований" понадобилось Киеву, чтобы обвинить в организации митинга под Верховным Советом Крыма 26 февраля 2014 года "переодетых российских военных". А на проукраинском митинге тогда якобы присутствовали кубанские казаки. Об этом заявила пресс-служба виртуальной "прокуратуры Крыма" со ссылкой на главу ведомства Гюндуза Мамедова.

Напомним, тогда парламент автономии не смог собраться из-за отсутствия кворума, и сессию перенесли на следующий день, когда новым премьером Крыма был избран Сергей Аксенов. По словам Мамедова, на телефон Аксенова в тот день постоянно поступали звонки из России.

Всего в столкновениях у Верховного Совета 26 февраля 16 человек получили травмы, а двое погибли. Как заявил на днях последний глава украинского Крыма Анатолий Могилев, Крым отдали по указке Запада.