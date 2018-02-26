В деле об обрушении трапа в аэропорту "Пулково" появился новый фигурант

В деле об обрушении трапа в аэропорту "Пулково" появился еще один фигурант - сотрудник воздушной гавани. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, передает "Интерфакс".

Так, фигурантом дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, стал заместитель руководителя службы спецтранспорта управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) Алексей Шаньгин.

Как отмечается, в настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

Как сообщало Накануне.RU, 28 сентября прошлого года при выходе пассажиров из самолета обрушился трап, с высоты трех метров упала женщина и ее полуторагодовалая внучка. Обе были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Позднее девочка скончалась.