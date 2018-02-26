Набиуллина рассказала о конфликте интересов в санации банков

Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиулина рассказала о конфликте интересов, который теоретически существует в том, что регулятор одновременно контролирует банки на санации в Фонде консолидации банковского сектора (ФКБС) и выступает в качестве надзорного органа.

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При этом она отметила, что ЦБ ставит перед новым менеджментом санируемых банков цели по скорейшему выводу их на рынок.

"У нас KPI стоит перед менеджментом быстрее выводить (банки) на рынок, и мы понимаем, что через два-три года инвесторы будут оценивать финансовую отчётность этого банка, кредитные агентства будут оценивать этот банк", — передаёт РБК слова Набиуллиной, сказанные в ходе межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

В связи с этим, как отметила глава ЦБ, даже если регулятор попытается смягчить надзорные требования к санируемым кредитным организациям, в дальнейшем их будет трудно оценивать, и их не смогут продать.

По её словам, для одинаковых подходов ко всем банкам, где ЦБ является собственником, регулятор выстраивает "китайскую стену". Кроме того, как подчеркнула глава Центробанка, устанавливается ограничение на циркуляцию информации между надзорным блоком и органами управления санируемых банков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в середине месяца "Промсвязьбанк", проходящий процедуру санации, подал иск в Арбитраж Москвы к Банку России. В качестве третьего лица выступил ФКБС. Однако суд не нашёл оснований для удовлетворения заявления кредитной организации о принятии обеспечительных мер.