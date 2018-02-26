В Восточной Гуте с 27 февраля будут введены гуманитарные коридоры

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил о введении с 27 февраля гуманитарной паузы в Восточной Гуте в Сирии, передает "Интерфакс".

Решение было принято по поручению президента России в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты. "С 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза", - сказал министр.

По его словам, "для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор". "Координаты подготовлены и будут сообщены в течение ближайшего времени", - сказал Шойгу.

Кроме того, предлагается создать такие же гуманитарные коридоры, гуманитарные паузы организовать и в районе Эт-Танфа и Рукбана, для беспрепятственного возвращения мирных граждан в свои дома.