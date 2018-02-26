Большое кольцо московского метро будет достроено к концу 2022 года

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро планируется завершить к концу 2022 года, заявил замглавы российской столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, запуск БКЛ будет производиться участками.

"Кроме открытого сегодня участка, в этом году планируется достроить радиус до станции "Нижняя Масловка", — цитирует Хуснулина "Интерфакс". — В следующем году — восточный участок, затем западный, и в итоге — весь южный сектор".

В целом, как отметил заммэра, рассчитывается, что работы будут завершены до конца 2022 года.

Ранее сегодня, как сообщало Накануне.RU, стало известно об открытии пяти новых станций на участке Большой кольцевой линии московского метро — "Петровский парк", "ЦСКА", "Хорошевская", "Шелепиха" и "Деловой центр".