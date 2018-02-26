Россельхознадзор нашёл виновных в утечке внутреннего документа

Россельхознадзор нашёл виновного в утечке внутреннего документа. Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Юлия Мелано.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в начале месяца стало известно о получении PepsiCo доступа к внутреннему документу российского ведомства, что позволило последнему обвинить американскую компанию в коммерческом шпионаже.

По словам главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, передаваемым РБК, проведённое внутреннее расследование показало, что к утечке документа было причастно управление ведомства по Владимирской области. Он также сообщил, что в этой связи руководитель территориального управления Владимир Нагорный добровольно покинул занимаемую им должность, а другие работавшие с документом сотрудники будут отстранены от должности или переведены на другой участок работы.

При этом в управлении ведомства сообщили, что в отставку ушёл только Нагорный, а остальные чиновники работают на своих местах.

"Он ушёл по соглашению сторон, никаких конфликтов не было", — передаёт издание слова собеседника.