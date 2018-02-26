Мосгорсуд признал законным продление ареста замглавы Росимущества

Продление ареста замглавы Росимущества Елены Паткиной признано законным. Такое решение принял Мосгорсуд, передает ТАСС.

"Постановление суда первой инстанции признать законным, апелляционную жалобу защиты оставить без удовлетворения", - сказал судья.

Арест Паткиной по решению Тверского суда Москвы продлен до 10 мая.Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года СМИ информировали об аресте замглавы Росимущества Елены Паткиной по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Позднее по подозрению в хищении более 150 млн рублей были задержаны два бывших бухгалтера подмосковного управления Росимущества.