Главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии поискал в Зауралье проблемные места

Главный врач федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин в Кургане пообщался с местными волонтерами-медиками, передает корреспондент Накануне.RU.

Лукин отметил, что волонтерское движение в Зауралье просто необходимо. По его словам, Курганская область лидирует на Урале сразу по нескольким показателям. Например, по оказанию экстренной помощи пациентам с инфарктом.

"Я, как главный сердечно-сосудистый хирург Уральского федерального округа, планирую выходить с вопросами на уровень министерства здравоохранения. Но только после того, как мы поймем проблемные места в наших регионах. Надеюсь, что какие-то вопросы, пусть и не сразу, удастся решить", - отметил хирург.

Олег Лукин также сказал, что в регионе хорошее движение волонтеров медиков.

"В Челябинске оно маленькое. А вот в Кургане отлично его развивают. Добровольческое движения необходимо, только тут молодые люди могут столкнуться с теми вещами, которые в обычной жизни они могут не увидеть", - сообщил Лукин.