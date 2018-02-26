Глава ЦИК заявила, что удивлена отсутствию трех из четырех кандидатов на первых предвыборных дебатах

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что удивлена отсутствию трех из четырех кандидатов в президенты России на первых предвыборных дебатах в эфире "Радио России", передает ТАСС.

"Следующая информация, сегодня меня она очень удивила: когда мы сегодня разговаривали с одним из кандидатов, Владимиром Вольфовичем Жириновским, я с удивлением узнала, что на первые дебаты в прямом эфире на радио пришёл только он один", - сказала она на заседании ЦИК.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня днем состоялись первые предвыборные дебаты. В них приняли участие кандидат в президенты Владимир Жириновский, а также доверенные лица его оппонентов Павла Грудинина, Бориса Титова и Ксении Собчак. Темой дебатов стала внешняя политика России.