В Пермском крае на программу по переселению людей из аварийных домов направят 2,4 миллиарда рублей

В Пермском крае за три года из аварийного жилья расселят более 4,3 тысяч человек. Такое заявление прозвучало на заседании Общественного совета при минстрое Прикамья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"1 января 2018 года закончилась федеральная программа по расселению аварийного жилья, и теперь мы будем продолжать ее на краевом уровне. Мы разработали трехлетнюю программу, которая в ближайшие три года позволит расселить еще 60 тыс. кв.м", — сообщила заместитель иинистра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх.

В рамках новой программы планируется предоставить финансовую поддержку муниципальным образованиям края для организации переселения граждан из аварийных домов, которые были признаны такими после 1 января 2012 г.

На эти цели из регионального бюджета в период с 2018 года по 2020 год ежегодно предполагается направлять по 446,7 млн руб. Средства из бюджета Пермского края будут выделяться муниципальным образованиям на основании представленных заявок при условии софинансирования из местного бюджета. В марте будет разработан порядок предоставления субсидий. Заявки предполагается принимать до 1 апреля 2018 г. на дома, которые планируется расселять в текущем году, и до 1 июля 2018 года на объекты, планируемые к расселению в 2019-2020 годах.

Объем расселения, предусмотренный на 2013-2017 годы, региональные власти выполнили на 100%.

"Пермский край – один из субъектов РФ, которому удалось в рамках федеральной программы до 1 января 2018 года расселить все дома, признанные аварийными до 2012 года. Теперь мы разработали собственную программу, рассчитанную на три года. Мы запланировали на три года выделить из краевого бюджета на эту программу 1,3 млрд руб., а с учетом софинансирования со стороны муниципалитетов ее стоимость должна превысить 2,4 млрд руб. За это время планируется переселить из ветхого и аварийного жилья более 4 300 человек. Кроме того, мы предусматриваем реализацию высвободившихся земельных участков общей площадью порядка 14 гектаров. Предполагается, что полученные средства будут направлены на решение жилищного вопроса", сообщил первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин.

Также министр отметил, что до 1 января 2018 года расселение аварийного жилищного фонда края происходило в основном в муниципальных районах. Сейчас это процесс будет происходить равномерно в районах, краевой столице и крупных городах Прикамья.