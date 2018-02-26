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Это был бенефис Паши Дацюка, - ветеран свердловского хоккея об олимпийском "золоте"
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Павел Дацюк, ОИ-2018 (2018) | Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Заслуженный тренер РСФСР по хоккею с шайбой, старший тренер команды мастеров ХК "Автомобилист" с 1982 по 1987 годы Альберт Фёдоров в интервью с Накануне.RU поделился своими впечатлениями о финальной игре сборной России на Олимпиаде в Пхёнчхане и рассказал о тёплых отношениях воспитанника свердловской школы хоккея Павла Дацюка с его тренером Валерием Голоуховым.

Вопрос: Как Вы оцениваете игру сборной России по хоккею в финале Олимпиады в Пхёнчхане с немецкой сборной?

Альберт Викторович Федоров, заслуженный тренер России(2018)|Фото: sportufo.ruАльберт Фёдоров: Игра сборной в корне не понравилась. Игра с немцами могла разделиться на две части, как я считаю: первая часть, когда мы проигрывали и отквитали за 50 секунд - это фарт. Сейчас дать Гусеву возможность забить - он так не сделает. А вот во второй части, когда мы стали играть овертайм, мастерство наших хоккеистов было на высоте, особенно, когда Паша Дацюк появился со своими молодыми коллегами - Капризовым и Гусевым.

Вопрос: Как оцениваете игру нашего уральца Павла Дацюка?

Альберт Фёдоров: Я считаю, что на игре был бенефис нашего Паши. Это один из лучших нападающих за всю историю советского и российского хоккея. На его месте, когда он заработал удаления, другой бы просто вбросил шайбу, а Паша пошёл на такую обводку, что заставил немцев нарушать правила. Все четыре гола, которые забила сборная - имели непосредственное участие Дацюка. Мы, свердловчане, должны гордиться таким спортсменом.

Павел Дацюк, "золото" ОИ-2018(2018)|Фото: 123ru.net

Вопрос: Знакомы лично с Павлом Дацюком?

Альберт Фёдоров: Я его хорошо знаю. Его тренер - Валерий Голоухов - мой лучший друг, светлый человек. Он очень любил Павла, он был для него, как сын. Паша был не из обеспеченной семьи, а Валерий Голоухов доставал ему и клюшки, и коньки, и возил его на своей машине на тренировки. Паша платил ему любовью и заботой сторицей. Он даже передавал деньги на лечение Валерия. Мы гордимся Павлом, что он наш соотечественник. Да и просто вся Россия ликует, что мы взяли "золото" спустя 26 лет. Но турнир мы провели безобразно.

Вопрос: Наши спортсмены участвовали под нейтральным флагом, как Вы считаете, могло ли это как-то повлиять на хоккеистов?

Альберт Фёдоров: Я считаю, что ни в коем случае. Хоккеист забывает обо всём, когда выходит на лёд, спортсмен всегда забывает про все проблемы. Были мы под флагом или без флага - мы должны выходить и играть. Ребята всегда забывают обо всём и идут рвать. Считаю, что это никакой роли не играет.

***

Как ранее сообщало Накануне.RU, сборная России обыграла немцев со счетом 4:3 и впервые в истории завоевала олимпийское "золото". В 1992 году золото завоевала объединенная команда. До этого в Олимпийских играх семь раз одерживала победу сборная СССР.

Россия - Германия, хоккей, финал ОИ-2018(2018)|Фото: fhr.ru

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26.02.2018 16:52 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
18:52 Екб


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Это был бенефис Паши Дацюка, - ветеран свердловского хоккея об олимпийском "золоте"
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