Ушло в суд дело о гибели в результате поножовщины тюменского бизнесмена и многодетной матери

Готово к суду уголовное дело о гибели в Тюмени бизнесмена Ирады Москвиной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного управления СКР.

Обвиняемый – 32 –летний местный житель. Ранее расследование дела взял на контроль глава областного управления СКР. Трагедия стала темой совещания у губернатора Владимира Якушева.

Напомним, трагедия произошла днем 24 декабря 2017 г. У дома №15 по улице Прокопия Артомонова тюменец ножом много раз ударил Москвину. Она с тяжелыми травмами попала в больницу, где 29 декабря умерла. После этого дело о нападении на нее передано в СКР. Москвина при жизни руководила "Школой парикмахерского мастерства". У нее остались трое детей.