Югорский арбитраж вернется к рассмотрению иска о банкротстве депутата тюменской облдумы

Завтра Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа вернется к рассмотрению иска ФК "Открытие" к депутату Тюменской областной думы Вячеславу Танкееву. Банк, напомни, требует признать политика несостоятельным.

ФК "Открытие" заявила о долге политика в размере 78 млн руб., который сформировал подконтрольный депутату "Строительно-промышленный комбинат".

Как сообщало Накануне.RU, экс-директор СПК Эдуард Лушников обвиняется в невыплате заработной платы, преднамеренном банкротстве, сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, злоупотреблении полномочиями, неисполнении решения суда.