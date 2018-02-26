В Прикамье главу судят за незаконную добычу 2,6 тысяч "кубов" песчано-гравийной смеси

Готово к суду дело бывшей главы Ошибского сельского поселения, которой вменяют превышение полномочий и препятствование бизнесу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Следователи полагают, что бывшая чиновница в 2015-16 гг. незаконно разрешила добывать и использовать песчано-гравийную смесь из карьеров на территории поселения. В результате незаконно добыто 2 тыс. 600 "кубов" смеси ценой в 650 тыс. руб.

Кроме того, в июле – сентябре 2016 г. она же незаконно требовала от бизнесмена бесплатно ремонтировать трассу, вывозить песчано-гравийную смесь из карьеров. Незаконные требования он выполнил, опасаясь "последствий". Дело ушло в Кудымкарский городской суд.