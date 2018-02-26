Автодром на Балтыме закрылся

"Ледовый автодром" на озере Балтым вынужден приостановить свою работу, об этом сообщил на своей странице в Facebook организатор ледовых гонок Максим Ченцов.

"Под давлением и созданием условий того, что трасса законна, но ездить по ней нельзя, мы вынуждены остановить работу. При сотнях публикаций в СМИ, всё-таки пока наблюдается желание спустить данный вопрос на тормозах и, не разговаривая, по-тихому, прикрыть автоспорт в нашей области", - пишет Максим Ченцов.

Напомним,что организаторы ледовых автогонок на Балтыме получили от властей Верхней Пышмы официальный запрет на проведение протестного автопробега, а 21 февраля на Балтыме прошел флэшмоб в поддержку автоспорта.