В южноуральском санатории "Урал" вспышка острой кишечной инфекции

В Челябинской области в санатории "Урал" зарегистрировано восемь случаев заболевания острой кишечной инфекцией неустановленной этиологии среди отдыхающих. В настоящий момент проводится эпидемиологическое расследование, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства выдали предписание о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий, отобрали пробы пищи, воды, дезсредств и смывы, организованы лабораторное обследование сотрудников и проведение заключительной дезинфекции.

Причины заболеваний устанавливаются.