Бывшего директора департамента транспорта Ярославской области приговорили к 6 годам колонии за взятку

Бывшего директора департамента транспорта Ярославской области приговорили к 6 годам колонии за получение взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Установлено, что в декабре 2016 года гендиректор ООО "Угличское ДСУ" передал 54-летнему чиновнику часть взятки в размере 800 тыс. рублей за способствование в ускорении со стороны ГКУ ЯО "Ярдорслужба" подписания актов о приемке выполненных работ в форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 по одному из государственных контрактов о ремонте дороги, а также в ускорении процесса оплаты выполненных работ по данному госконтракту. В феврале 2017 года директор регионального департамента транспорта получил от предпринимателя вторую часть взятки в размере 500 тыс. рублей.

"Приговором суда бывшему чиновнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1 млн 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.