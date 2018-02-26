Защита осужденного на Украине россиянина Агеева обжаловала приговор

Защита россиянина Виктора Агеева, приговоренного на Украине к 10 годам заключения, обжаловала приговор. Об этом заявил адвокат Агеева Виктор Чевгуз.

Он ожидает, что Апелляционный суд Луганской области рассмотрит его жалобу до конца марта. Также адвокат отметил, что Агеев обвинен неверно.

"Одна статья правильная – 263 (незаконное хранение оружия). Тут мы никуда от этого не денемся, а ст. 258-3 ч. 1 – участие в террористической организации – нет. Поскольку ЛНР не признана ни Верховной радой, ни Верховным судом террористической организацией, то говорить об участии в ней и ответственности – неправильно. Поэтому я поставил под сомнение осуждение его по этой статье", - сказал Чевгуз.

Также он добавил, что прокуроры просили Агееву больший срок заключения, чем украинцам, задержанным за такие же действия.

"А где такое в кодексе написано, что гражданство является отягчающим обстоятельством? Такого нет. Судят же за конкретные действия. Поэтому я хотел бы, чтобы статьи ему изменили", - цитирует Чевгуза "Украинская правда".

При этом он считает, что Агеева обменяют на кого-то из заключенных в России украинцев, и сослался на данные российского консула, хотя ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что Украина не станет этого делать.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Агеев был взят в плен 24 июня 2017 года в бою в Донбассе. Украинский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.