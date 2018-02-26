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Защита осужденного на Украине россиянина Агеева обжаловала приговор
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суд, молоток (2017) | Фото: files.sudrf.ru

Защита россиянина Виктора Агеева, приговоренного на Украине к 10 годам заключения, обжаловала приговор. Об этом заявил адвокат Агеева Виктор Чевгуз.
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Он ожидает, что Апелляционный суд Луганской области рассмотрит его жалобу до конца марта. Также адвокат отметил, что Агеев обвинен неверно.

"Одна статья правильная – 263 (незаконное хранение оружия). Тут мы никуда от этого не денемся, а ст. 258-3 ч. 1 – участие в террористической организации – нет. Поскольку ЛНР не признана ни Верховной радой, ни Верховным судом террористической организацией, то говорить об участии в ней и ответственности – неправильно. Поэтому я поставил под сомнение осуждение его по этой статье", - сказал Чевгуз.

Также он добавил, что прокуроры просили Агееву больший срок заключения, чем украинцам, задержанным за такие же действия.

"А где такое в кодексе написано, что гражданство является отягчающим обстоятельством? Такого нет. Судят же за конкретные действия. Поэтому я хотел бы, чтобы статьи ему изменили", - цитирует Чевгуза "Украинская правда".

При этом он считает, что Агеева обменяют на кого-то из заключенных в России украинцев, и сослался на данные российского консула, хотя ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявлял, что Украина не станет этого делать.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, Агеев был взят в плен 24 июня 2017 года в бою в Донбассе. Украинский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.

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Защита осужденного на Украине россиянина Агеева обжаловала приговор
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