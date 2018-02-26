В Челябинске осудили посредников, которые передали взятку ректору УралГУФК

Центральным районным судом Челябинска осуждены два местных жителя, которых задержали в мае 2016 года сотрудники ФСБ региона - их взяли с поличным при передаче взятки в сумме 200 тыс. рублей ректору УралГУФК Евгению Орехову.

В суде установлено, что обвиняемые бизнесмены Игорь Чариков и Валерий Поляк являлись посредниками при передаче взятки руководителю вуза за совершение действий, связанных с заключением госконтрактов на проведение работ и оказание услуг для университета, сообщили Накануне.RU в УФСБ России по Челябинской области.

"Суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн 500 тыс. рублей каждому", - добавили в ведомстве.