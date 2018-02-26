Путин провел совещание с членами Совбеза: обсуждалась ситуация в Восточной Гуте

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором обсудил ситуацию в Восточной Гуте.

"Обсуждалась ситуация в Восточной Гуте. Была акцентирована существенная озабоченность в связи с продолжающимися провокационными действиями террористов. Отмечена важность выполнения принятой накануне Советом безопасности ООН резолюции 2401", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Ранее российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель, в ходе которых также поднималась тема обстановки в Восточной Гуте.

В настоящее время в Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная и социально-экономическая ситуация. Обращения Российского Центра по примирению к группировкам незаконных вооруженных формирований прекратить сопротивление и сложить оружие результатов не принесли. Боевики не выпускают мирных жителей с подконтрольных территорий через пункт пропуска в районе населенного пункта Мухайм аль-Вафидин.