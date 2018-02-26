Полиция прекратила уголовное дело против жены Аршавина, которую обвиняли в угрозах

Полиция Алма-Аты прекратила уголовное дело в отношении Алисы Казьминой - жены известного российского футболиста Андрея Аршавина. Ее обвиняли в угрозах.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте внутренних дел Алма-Аты, 27 января этого года в отдел полиции при УВД Алмалинского района поступило заявление гражданки Семеновой по факту угрозы причинения тяжкого вреда здоровью со стороны Алисы Казьминой (Аршавиной). Было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Как отметили в полиции, проведенным досудебным расследованием факт угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью не нашел своего объективного подтверждения. В связи с этим уголовное дело прекращено.

По данным СМИ, Казьмина якобы очень ревностно отреагировала на совместное видео казахстанской модели Ольги Семеновой со своим супругом в интернете. Семенова обратилась в полицию и пожаловалась на то, что жена Аршавина хвастала своими связями со спецслужбами и грозилась "отрезать сопернице пальцы".

Напомним, это уже не первый скандал с супругой футболиста: недавно ее сняли с самолета Москва – Алма-Ата с детьми и сопровождающей их няней. По данным "Аэрофлота", это пришлось сделать "за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа". После этого в авиакомпании заявили, что оставляют за собой право предъявить иск Алисе Аршавиной.