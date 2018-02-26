Администрация Екатеринбурга поручила службам благоустройства подготовиться к снегопаду

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил службам благоустройства подготовиться к предстоящему обильному снегопаду, сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Дорожные службы будут переведены на усиленный режим работы. По прогнозам синоптиков, сильный снегопад начнется завтра, во второй половине дня. Снегопад будет идти на протяжении двух дней.

Коммунальные службы обращаются к автомобилистам с просьбой завтра не парковать автомобили у обочин дорог и, по возможности, в парковочных карманах, чтобы уборочная техника могла очищать улицы от выпавшего снега.

Напомним, что синоптики Екатеринбурга предупредили об аномально-холодной погоде в Свердловской области. С 26 по 28 февраля днём в области ожидается от -9 до -23 градусов по Цельсию, а ночью от -16 до -35 градусов.