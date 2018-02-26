"Готовиться следует к худшему". Летом этого года Зауралью пообещали сильнейшую засуху и лесные пожары

"Народный синоптик" Курганской области Илья Винштейн составил свой прогноз погоды на будущее лето - как отмечает блогер, область ждут сильнейшая засуха и лесные пожары.

"Готовиться следует к худшему. В Курганской области ожидается сильнейшая засуха в XXI веке. За летний период может быть зафиксировано от 2 тыс. до 3 тыс. лесных пожаров. Например, в 2017 году в области за весь год было 200 природных пожаров, а в среднем их случается 600-700. Засуха будет сопоставима с 2004 годом, когда лесные пожары уничтожили 3,2 млн кубов леса. Тогда зафиксировали 3 тыс. 81 лесной пожар", - сообщил Накануне.RU Илья Винштейн.

По мнению синоптика, ситуацию спасут только сплошные дожди и прохладная погода.

"Чтобы компенсировать отсутствие зимних осадков, надо чтобы каждый месяц с марта выпадало по две месячных нормы. Такой сценарий маловероятен. Пожароопасный период в Курганской области может начаться раньше обычного. С апреля по август ожидается сильнейшая засуха, которая будет сопровождаться обширными лесными пожарами. Катастрофическая ситуация может развиться на юго-западе области. Завершается календарная зима, впереди последний зимний месяц - март. С 1 апреля в Курган придет климатическая весна, а вместе с ней и первые лесные пожары", - добавил блогер.