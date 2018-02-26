В минздраве Прикамья опровергли сокращение койко-мест в Уинской больнице

В министерстве здравоохранения Пермского края прокомментировали митинг "За сохранение и развитие медицинского обеспечения Уинского района", который прошел в селе Уинское в эту субботу, передает корреспондент Накануне.RU.

Акцию протеста организовал бывший главный врач местной больницы Дмитрий Барановский. Он утверждает, что в больнице закрывают отделения и сокращают персонал, растет кредиторская задолженность. Участники мероприятия приняли резолюцию в которой потребовали отставки главы краевого минздрава Дмитрия Матвеева и увольнения главного врача ГБУЗ ПК Уинская ЦРБ Сергея Вылегжанина.

Кроме того, активисты потребовали остановить снижение количества объемов на госпитализации в Уинской ЦРБ, прекратить сокращение структурных подразделений и койко-мест и увольнения сотрудников больницы по сокращению штатов. Также общественники требуют остановить объединение поликлиники и стационара в Уинской ЦРБ и вернуть больнице отделение родовспоможения и гинекологии.

"Указанная информация не подтверждается. Количество койко-мест не изменилось, никаких сокращений объемов по стационару нет, тотального сокращения сотрудников тоже нет. Изменение штата административного аппарата приводится в соответствие с объемами работы медучреждения. Касательно целесообразности содержания родильного отделения: оно закрыто больше года назад, ввиду малого количества родов и, как следствие, потенциальной опасности для матерей и детей. Роды принимают в Кунгуре, и в Перми. Год реализации такой маршрутизации показал эффективность для матерей и детей", - прокомментировали ситуацию в пресс-службе минздрава.