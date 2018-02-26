Бизнесмены Советского района встретились с замом Комаровой и разработали график решения проблем с "Жилищем" и "плохим инвестклиматом"

Предприниматели Советского района, выступавшие против банкротства фонда "Жилище" и "ухудшения инвестклимата", встретились с первым заместителем губернатора ХМАО Геннадием Бухтиным и создали график устранения заявленных на митинге проблем. В следующий раз они встретятся в конце марта, передает корреспондент Накануне.RU.

"На прошлой неделе приезжал первый заместитель Комаровой Геннадий Бухтин. Он в присутствии главы района Игоря Набатова и спикера думы озвучил порядок решения проблемы, подрядчики согласились, осталось ждать исполнения. Договорились, в частности, вернуть то, что должно "Жилище". В следующий раз мы встретимся в третьей декаде марта, обсудим, что получилось, что не вышло", - рассказал Накануне.RU один из инициаторов протеста Александр Ломакин.

Напомним, в конце января бизнесмены Советского района вышли на пикет. Они выступали против позиции властей по банкротству муниципального фонда "Жилище", "ухудшение инвестиционного климата" и "медленное решение жилищных проблем". Среди других целей пикета – выражение недоверия к методам поддержки и развития предпринимательства, снижение доверия к власти, произвол в дорожном строительстве. Мероприятие бизнесмены называют акцией: два года предприниматели безрезультатно "обивали" пороги районных и окружных чиновников.