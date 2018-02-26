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26.02.2018
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Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
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Новые "майские указы" – хорошо забытые старые? СМИ пишут о том, что в Кремле активно ведется обсуждение и подготовка новых поручений президента – "майских указов 2.0". Пока предполагается, что основной упор будет делаться на борьбу с бедностью. Так, Минфин предложил реформировать систему социальной поддержки и перейти на "адресную соцпомощь". Настораживает, что в "команде мечты" ярый сторонник таких методов – Алексей Кудрин…
26.02.2018
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Новости
26.02.2018 15:22 Мск (17:22 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Москве создателя криптовалюты PRIZM ограбили на 1,4 млн рублей
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криминал ограбление бандит преступник маска (2006) | Фото: www.dp.ru

Создатель криптовалюты PRIZM Юрий Майоров ограблен в Москве на сумму в 1,4 миллиона рублей, возбуждено дело.
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При этом в СМИ появилась информация о том, что Майоров заявил о краже с его счетов 300 биткоинов на сумму в 160 миллионов рублей. Однако, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в материалах дела биткоины не фигурируют.

По словам потерпевшего, на улице Исаковского трое неизвестных мужчин избили его, посадили в машину и забрали у него 20 тысяч долларов, MacBook, два телефона - iPhone X и Samsung S8.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о грабеже. Информацию о похищенных биткоинах официально в полиции также не подтвердили.

По информации из открытых источников, Майоров является ведущим программистом в команде разработчиков криптовалюты PRIZM.

В январе сообщалось, что на Пхукете неизвестные напали на мужчину и женщину из России и заставили перевести на свой счет биткоины на сумму 100 тысяч долларов.

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26.02.2018 15:22 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:22 Екб


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В Москве создателя криптовалюты PRIZM ограбили на 1,4 млн рублей
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