В Москве создателя криптовалюты PRIZM ограбили на 1,4 млн рублей

Создатель криптовалюты PRIZM Юрий Майоров ограблен в Москве на сумму в 1,4 миллиона рублей, возбуждено дело.

При этом в СМИ появилась информация о том, что Майоров заявил о краже с его счетов 300 биткоинов на сумму в 160 миллионов рублей. Однако, как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, в материалах дела биткоины не фигурируют.

По словам потерпевшего, на улице Исаковского трое неизвестных мужчин избили его, посадили в машину и забрали у него 20 тысяч долларов, MacBook, два телефона - iPhone X и Samsung S8.

В пресс-службе ГУМВД по Москве подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье о грабеже. Информацию о похищенных биткоинах официально в полиции также не подтвердили.

По информации из открытых источников, Майоров является ведущим программистом в команде разработчиков криптовалюты PRIZM.

В январе сообщалось, что на Пхукете неизвестные напали на мужчину и женщину из России и заставили перевести на свой счет биткоины на сумму 100 тысяч долларов.