Свердловские коммунисты пожаловались в избирком на Путина из-за газеты с местным предпринимателем

Депутат заксобрания от КПРФ Александр Ивачев сообщил о том, что партия составила жалобу на кандидата Владимира Путина в свердловский областной избирком, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Поводом стало то, что молодой предприниматель Максим Пермяков распространил газету в Чкаловском районе Екатеринбурга. В ней бизнесмен представлен как член "Команды Путина", в газете размещены материалы, имеющие характер агитации. Коммунисты посчитали, что распространение материалов нарушает выборное законодательство.

"Надеюсь, избирком и правоохранители дадут газете должную оценку", - пишет на своей странице в Facebook Ивачёв, добавляя, что, возможно, Пермяков тем самым "раскручивает" свою персону под выборы в гордуму в сентябре 2018 г.

Напомним, что Putin Team - неофициальное движение, о создании которого в ноябре 2017 г. объявил известный хоккеист Александр Овечкин.