Минфин готов допустить к госсредствам банки с низким рейтингом

Минфин предложил понизить требования к рейтингу банков, работающих с государственными деньгами. Как сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев, небольшие средства могут быть размещены в банках, у которых нет рейтинга.

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Он сказал, что из-за небольшого объема средств "риски потерь государственных средств незначительны".

"Мы предполагаем возможным предложить правительству использовать не только "A-" и "BBB-" с разными лимитами, но также и банки (привлекать), у которых вообще нет рейтинга, но там будет небольшой лимит, который позволит участвовать совсем небольшим банкам, которые в силу своего небольшого размера, скорее всего, не могут претендовать на получение рейтинга "A-" или "BBB-", - цитируют Моисеева "Ведомости".

Ранее правительство ужесточало критерии допуска банков к средствам госкомпаний, бюджетных фондов и бюджета. Среди критериев были допуск к программе докапитализации через ОФЗ, участие в системе страхования вкладов, отсутствие просроченной задолженности по банковским депозитам, наличие рейтинга АКРА не ниже А-, а впоследствии – не ниже ВВВ- .