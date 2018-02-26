Свердловская школа, в которой девочка "рисовала Грудинина", объясняется с прокуратурой

Информационную повестку на Среднем Урале буквально "взорвала" история о том, что в поселке Пышма Пышминского городского округа в местной школе якобы проводили конкурс рисунков на тему выборов президента России, а в результате пострадала 13-летняя ученица, которая вместо ожидаемого от нее изображения действующего главы государства нарисовала портрет кандидата от КПРФ. В учебном заведении заявляют, что уже объясняются с прокуратурой, но наказывать преподавателя не видят причин.

Ход всей этой истории дал депутат Законодательного собрания Свердловской области, персек обкома КПРФ Александр Ивачев.

На своей странице в "Фейсбуке" он, в частности, сообщил, что к нему обратилась мать школьницы из Пышмы, которая рассказала, что руководство местной школы устроило среди детей конкурс под названием "Я рисую выборы, я делаю свой выбор".

"При этом выбор делать, детям никто, естественно, не предлагал, - сообщает парламентарий. - Рисовать надо было В.В.Путина. По крайней мере весь 7 "В" сделал именно так. За исключением дочери Тамары Н., которая стала рисовать Павла Грудинина. За это она получила жесткий нагоняй от учителя за "незаконную агитацию" и лишилась своего рисунка. Если честно, я не понял, кто же на самом деле занимался незаконной агитацией, если рисовать можно было только одного человека - действующего президента. Плюс есть вопрос к тому, куда эти работы пойдут дальше. Ребятам сказали, что лучшие будут вывешены в школе в день выборов. А это значит, на избирательных участках! В общем, надо разбираться с этим "детским садом"… похоже, прокуратуре…"

Ивачев также выложил в соцсеть скан своего депутатского запроса на имя прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, в котором говорится, что "большинство участников при выполнении задания рисовали кандидата в президенты Путина В.В., однако дочь Тамары Н., ученица 7-В класса, выбрала в качестве образа для своего рисунка Грудинина П.Н.".

Местами депутатский запрос больше напоминает свидетельства очевидца.

"Заметив это, учитель [географии] Хохрякова Светлана Борисовна вырвала изображение из рук девочки, накричав на нее. Свои действия учитель мотивировала тем, что действия ученицы являются незаконной агитацией, - говорится в документе. - Однако, по факту, весь класс был задействован в мероприятии, которое было посвящено одному из кандидатов на пост президента РФ. Таким образом, несовершеннолетних привлекали к действиям, в которых усматриваются признаки агитации. Как указано в п. 6 федерального закона "О выборах президента РФ", запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования. Кроме того, работы планировалось разместить на избирательном участке, где агитация недопустима. В результате ребенком был перенесен сильнейший стресс. Потрясение, вызванное психологическим давлением со стороны учителя, негативным образом сказалось на состоянии дочери Тамары Н.".

Таким образом, по мнению депутата, учителем в грубейшей форме были нарушены права подростка на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья, а также свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений, которые закреплены в ст. 34 закона "Об образовании в РФ".

В связи с чем Ивачев просит Охлопкова принять меры по выявлению причин инцидента и пресечению нарушения избирательного законодательства, а также прав учащейся.

На сегодняшний день реакции надзорного ведомства на депутатский запрос, датированный 22 февраля, не было - на это дается 10 дней.

"Официальной реакции никакой, а неофициально - мы видели, какая волна прошла в СМИ, - отметил в беседе с корреспондентом Накануне.RU руководитель фракции КПРФ в свердловском заксобрании Александр Ивачев. - Понятно, что там [в школе] есть желание подзамять все дело. В принципе, мы все это обсуждали, в том числе с мамой [ученицы], и у нас нет кровожадных настроений типа "давайте накажем учительницу", мы понимаем, что они [педагоги] люди подневольные, и, может быть, не понимают, что можно, что нельзя делать. Поэтому не хотим всю вину перекладывать на учительницу, нас не устраивает сама система "натаскивания" школьников в процесс агитации. У нас вопросы больше к организаторам".

По версии депутата, разнарядка о проведении такого конкурса рисунков якобы пришла из пышминского управления образования под руководством и.о. директора Юрия Шемякина.

Получить комментарий от Шемякина Накануне.RU не удалось: в приемной пояснили, что начальник уехал на совещание, а когда вернется и вернется ли сегодня вообще, неизвестно.

В то же время директор муниципального образовательного учреждения "Пышминская СОШ", где произошла эта история, Дмитрий Исаев подозревает, что скандал с "портретом Грудинина" имеет заказной характер, а на самом деле в политических делах образовательное учреждение никак не замешано.

"Девочка действительно рисовала на уроке географии, отказывалась выполнять задание, и учительница сделала ей замечание, что на уроке надо заниматься учебной деятельностью, - пояснил Накануне.RU директор школы. - Все занимались географией, а она не была готова к уроку совершенно, поэтому учитель забрала у нее листок [с рисунком Грудинина], передав его классному руководителю, которая, со своей стороны, вернула [рисунок автору] на следующей перемене. Этому есть масса подтверждений".

А конкурс рисунков "Я рисую выборы, я делаю свой выбор" в Пышминском городском округе, действительно, проходит.

"Было четко указано - нельзя рисовать никаких портретов и так далее, которые напоминали бы кандидатов в президенты, - рассказывает Исаев. - Из всей школы, а у нас тысяча учеников, в нем приняли участие всего 26 человек. При этом дети никаких портретов не рисовали!"

Сама же ученица, по словам директора, в тот злосчастный день 13 февраля якобы еще и распространяла среди одноклассников агитационные материалы за Грудинина - раздавала календарики.

"Ситуация непростая, потому что мать этой девочки - активистка из числа коммунистов, бунтарка еще та, - говорит директор школы. - Нам единственное неприятно, что о нашей школе на всю Россию узнали в таком неприглядном свете, и уже не отмоешься. За [депутата заксобрания] Ивачева отвечать не могу, что ему вся эта ситуация дает - не знаю, со мной он не разговаривал. И родительница тоже, хотя могла бы по такому поводу прийти. В конце концов, я сам участник Российского фонда правовых реформ по защите прав ребенка. И мы не допускаем, чтобы во время учебного процесса в нашей образовательной организации занимались политикой".

По словам Исаева, сейчас руководство школы, вместо того, чтобы полноценно заниматься учебной деятельностью, готовит документы для представления в прокуратуру и пишет объяснительные.

"Кстати, родители в классе поднялись на защиту учительницы, - уточнил Исаев. - Но мы не даем конфликту разрастаться, стараемся его погасить, ведь девочка не виновата, ей еще учиться и учиться в школе. По сути дела, ребенка подставили. Такое ощущение, что все мероприятие - заказное, спланированное, оно специально было организовано, чтобы раздуть скандал. А преподавателю географии, как говорится, придется "переморщиться", пережить ситуацию и работать дальше. Административные взыскания, с моей точки зрения, к ней применять не за что. Что касается прокурорского расследования, то там люди грамотные - разберутся".

Подавать встречные претензии о нанесении вреда чести и достоинству, в том числе, всей школе, ее руководитель не считает целесообразным.

"Чтобы отстаивать свое честное имя, надо вступать в конфликт с матерью ребенка, поэтому с моральной и психологической точки зрения не хотелось бы все это "раздувать". Пройдет время, пройдут выборы, и все про это забудут", - констатировал директор школы.