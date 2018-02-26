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Грудинин, Титов и Собчак "бойкотировали" Жириновского на первых дебатах

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Новости
26.02.2018 15:17 Мск (17:17 Екб)
политика | Центральный ФО
Грудинин, Титов и Собчак "бойкотировали" Жириновского на первых предвыборных дебатах
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бюллетень, выборы президента России 2018, кандидаты (2018) | Фото: twitter.com

Кандидаты в президенты РФ провели первые предвыборные дискуссии, дебаты состоялись на "Радио России" и были посвящены теме внешней политики страны, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ранее сообщалось, что в первых дебатах примут участие Владимир Жириновский, Павел Грудинин и Борис Титов. Из заявленных кандидатов только Жириновский лично участвовал в радиоэфире, остальных представляли доверенные лица - Нина Останина (Грудинин), Сергей Демин (Титов), а также Елена Лукьянова, представляющая интересы кандидата Ксении Собчак.

В своем вступительном слове лидер ЛДПР Жириновский выразил радость по поводу отсутствия своих оппонентов, указав, что "они струсили" принять участие в дебатах, потому что "не разбираются" в теме внешней политики России, и посоветовал им "снять свои кандидатуры".

Сам же кандидат в президенты РФ настаивает на том, что "внешняя политика должна быть повернута на юг", поскольку там находится "очаг третьей мировой войны". В этом очаге, по его словам, следует поддерживать взаимоотношения с возможными союзниками.

"Рад, что наша армия доказала свою боеспособность в Сирии. Мы зря не помогли Ираку, Ливии, зря вышли из Афганистана. Внешняя политика должна быть направлена на то, чтобы ни в коем случае никому не оказывать никакой помощи. Мы теряем огромные деньги, которых терять больше не должны… Армия сегодня сама боеспособная, всех хватает - и летчиков, и минометчиков, и ракетчиков", - заявил он в предвыборной дискуссии.

Жириновский назвал угрозой "номер один" подготовку войны против России, которую ведет НАТО и союзники альянса. По его мнению, современный план "Барбаросса" уже утвержден, и через 5-6 лет начнется война.

Доверенное лицо кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина Нина Останина считает главной задачей внешней политики страны защиту национальных интересов России. Она также напомнила об агрессивной риторике США, которая объявила Россию одним из главных врагов государства. По словам Останиной, в стране нет мощной боеспособной армии, мало что изменилось с начала 2000-х гг. в состоянии научно-технического уровня "отечественной оборонки". В этой связи, как она подчеркнула, Грудинин призывает увеличить расходы на оборонный сектор, численность российской армии.

"Сегодня, 100 лет спустя, мы говорим, что Отечество в опасности. Осознание этой опасности привело к тому, что все левопатриотические силы объединились в единый кулак и выставили единого кандидата… Мы должны быть готовы эту опасность отразить, наши вооруженные силы не должны испытывать финансового дефицита", - сказала Останина.

Представляющая на дебатах кандидата Ксению Собчак Елена Лукьянова, наоборот, выступила за сокращение вооруженных сил и заявила, что главным инструментом внешней политики государства сегодня является мир и сотрудничество в его достижении. В этой связи она выразила мнение, что основой безопасности страны является экономическая и социальная безопасность проживающих в ней граждан.

"Страна безопасна только тогда, когда люди в ней счастливы, когда живут хорошо. Внешняя политика - не главный приоритет, главное - внутренняя политика. Когда мы демилитаризуем нашу экономику, перекинем огромную часть оборонных расходов на образование, здравоохранение, социальные лифты, строительство новых предприятий (прав Титов, что говорит об экономике), тогда наша страна будет уважаемая", - прокомментировала она.

Доверенное лицо кандидата в президенты Бориса Титова Сергей Демин в ходе дебатов заметил, что Россия "перенесла много революций, но так и не перешла к среднему уровню жизни населения".

По его словам, в стране не работают в полной мере внутренние механизмы роста, реальные доходы населения падают. Как отметил Демин, Титов предлагает менять экономку страны таким образом, чтобы работающий человек не был бедным - смягчить денежно-кредитную политику, устранить технологическое отставание. "Ржавчина разъест страну, если мы не займемся экономикой прямо сейчас", - сказал Демин.



Развитие сюжета: Ранее 26.02.2018 16:36 Мск
Глава ЦИК заявила, что удивлена отсутствию трех из четырех кандидатов на первых предвыборных дебатах

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26.02.2018 15:17 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
17:17 Екб


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Грудинин, Титов и Собчак "бойкотировали" Жириновского на первых предвыборных дебатах
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