В Зауралье уроженец Закавказья, который пересек госграницу, получил полгода тюрьмы

На прошлой неделе в законную силу вступил приговор Половинского районного суда в отношении иностранца.

Уроженец Закавказья признан виновным в незаконном пересечении госграницы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Въезд на территорию России мужчине был запрещен до 2020 года, однако в октябре 2017 года нарушитель все же пересек границу в обход пункта пропуска с целью трудоустройства в России.

"После пересечения границы иностранец пытался скрыться из пограничной зоны Курганской области, для чего воспользовался услугами жителя Половинского района в качестве таксиста. Водитель был привлечен к административной ответственности в виде административного ареста на 10 суток", - добавили в ведомстве.

Нарушителю границы назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы.