Челябинский электродный завод на 40 % увеличил объемы производства

Челябинский электродный завод в 2017 году на 40 % увеличил объемы производства до 70 тыс. тонн продукции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе предприятия.

По анодным блокам перевыполнение производственной программы составило почти 10 тыс. тонн за счет увеличения заказа от ОК РУСАЛ и появления в портфеле заказов предприятия нового потребителя - Eti Aluminium (Турция).

Увеличился объем выпуска графитированных заготовок марок ГНТ (графит нефтяной технический) и ГНТ-О (графит нефтяной технический обожжённый).

Объем отгрузок в 70 тыс. 594 тонны является рекордным для предприятия за последние пять лет.