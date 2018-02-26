Звонок с сообщением о минировании курганского ТРЦ "ГиперСити" был совершен с номера телефона, зарегистрированного в США

Звонок с сообщением о минировании ТРЦ "ГиперСити" в Кургане поступил с телефонного номера, зарегистрированного в США, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Курганской области.

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Звонивший мужчина сообщил, что в здании торгового центра заложено взрывное устройство, однако после обследования помещений никакой бомбы не нашли. Звонок поступил как сообщало Накануне.RU 16 сентября прошлого года.

В ФСБ такде напомнили, что за ложный звонок о минировании можно получить до 10 лет тюрьмы.

"Телефонные атаки преследуют цель внести в повседневную жизнь общества нервозность, дестабилизировать общую обстановку в стране. Поэтому ужесточение санкций статьи 207 УК РФ, как превентивная мера наказания, призвана воздействовать на умы телефонных террористов. С этого года за лжеминирование объектов социальной инфраструктуры или причинение ущерба на сумму свыше 1 млн рублей грозит от 3 до 5 лет лишения свободы либо штраф в размере 500-700 тыс. рублей. За звонки, дестабилизирующие деятельность органов власти, законом предусмотрен штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет. Если в результате анонимной угрозы погиб человек или наступили иные тяжкие последствия, виновному грозит от 8 до 10 лет заключения либо штраф от 1,5 до 2 млн рублей", - пояснили в пресс-службе ведомства.