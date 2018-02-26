Часть производства пермского завода "Ремпутьмаш" переедет в Верещагино

Часть производства пермского завода "Ремпутьмаш" будет перенесена на территорию предприятия в Верещагино, сообщает "Ъ" со ссылкой на гендиректора группы "Ремпутьмаш" Константина Данилова.

Об этом он сообщил сегодня на встрече с сотрудниками верещагинского предприятия. О каком производстве идет речь не уточняется. Один из участников встречи сообщил, что от варианта переноса пермского "Ремпутьмаша" на одну из площадок в Пермь руководство завода не отказывается. Сейчас изучается экономический эффект проекта.

Как сообщало Накануне.RU, ранее заместитель председателя правительства – министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что завод "Ремпутьмаш" может быть перенесен в индустриальную зону, которая тянется от Камской ГЭС до "Мотовилихинских заводов".

В сентябре депутаты заксобрания Пермского края приняли решение внести изменения в бюджет и выделить 445 млн руб. на покупку территории завода "Ремпутьмаш" для реконструкции и организации культурного кластера. На площадке завода могут разместиться Пермская государственная художественная галерея, Краеведческий музей. Также рассматривается вариант строительства новой сцены Пермского академического театра оперы и балета на территории, выкупаемой у завода. Этот проект ранее поддержал Владимир Путин во время визита в Прикамье.

Губернатор Пермского края Максим Решетников комментируя планы разместить на месте завода им. Шпагина культурные учреждения пояснил: волнения со стороны работников "Ремпутьмаша" связаны с тем, что собственник четко не проинформировал сотрудников о будущем предприятия.