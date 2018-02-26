Жители Сургута активно осваивают новый инструмент по благоустройству: на портале "Твой Сургут" уже зарегистрировались более 700 горожан 

В конце января глава города Сургута Вадим Шувалов презентовал новый полезный интернет-сервис "Твой Сургут". Главная задача портала – собрать жалобы и предложения жителей, связанные с благоустройством города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как оказалось, неравнодушных сургутян, готовых участвовать в процессе улучшения города, довольно много. Так, за первые сутки работы сайта, было отправлено более 60 обращений. А за неполный месяц работы сервиса городская администрация зарегистрировала 391 проблему, при этом 138 из них уже рассмотрела. Всего за это время на сайте зарегистрировалось 736 горожан.

Жителей волнуют проблемы, связанные с дорогами и транспортом, образованием, благоустройством дворов, архитектурой города, вывозом снега, уборкой мусора и другие. Так, например, сургутянка Алия Садыкова пожаловалась на не вывезенный снег на стоянке у ТЦ "Гера". В течение пары дней проблема была решена, о чем появилась соответствующая запись на сайте. Другой пример - горожанин по имени Марк заметил, что в течение нескольких дней не вывозится мусор возле одного из магазинов "Магнит" по улице Югорской. Специалисты администрации города связались с руководством магазина, где получили ответ о том, что вывоз мусора осуществляется три раза в неделю. Мусор был вывезен, а магазину рекомендовано увеличить кратность уборки отходов с территории.

Интересно, что сервис "Твой Сургут" не только принимает к рассмотрению проблемы, но и показывает процесс их решения. У каждой проблемы на портале указывается статус: "Зарегистрирована", "Назначен исполнитель", "Получен ответ", "Решена". Можно следить за ходом устранения той или иной сложности. При этом горожане получают не просто ответ специалистов, но видят и фотографии, подтверждающие, что их вопрос, действительно, решен. И проблем со статусом "Решена" с каждым днем появляется все больше.

Как видно, сервис востребован жителями, и реально работает. Он был призван ускорить обмен информацией между жителями и администрацией и свою задачу решает. Команда мэрии делает ставку на живое общение с горожанами. Помимо сервиса "Твой Сургут" запущен онлайн-бюджет города и инвестиционный портал. Глава администрации Вадим Шувалов активно общается с жителями и через свои аккаунты.

По его словам, на недавнем Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы говорили о значимости соцсетей для общения с гражданами: не только для информирования властей о проблемах, но и для выстраивания работы в режиме постоянного диалога.:

"Открытие нового портала "Твой Сургут" позволяет локализовать на нем ту часть проблемных вопросов, которая попадала в соцсети. Я считаю, что это очень правильно. Соцсети – для общения, а портал – для решения возникающих проблем".

Глава Сургута также с удивлением отметил, что предварительные расчеты администрации, согласно которым за первый месяц работы портал должен был привлечь не более 150 человек, не подтвердились.

"Никаких продвижений, рекламных кампаний мы не организовывали, денег на это не тратили – горожане – а это более 700 сургутян - сами пришли на наш портал", - отметил глава города.

Вадим Шувалов уверен, что подобные сервисы позволят администрации улучшить работу чиновников-исполнителей:

"Новгородский губернатор Андрей Никитин отмечал, что на себя замкнул ответы всех своих подчиненных на обращения граждан. И когда стал анализировать, понял, что все ответы – отписки, чиновники "великолепно научились делать эту работу", а решения вопросов нет. Я тоже вижу, что многие чиновники ставят во главу угла правильность формулировок, а не решение проблем. Вот это надо переворачивать в головах исполнителей, которые работают в команде".

Сервис "Твой Сургут" понравился многим горожанам. Они отмечают удобство передачи информации о проблемах, быстроту реагирования и реальное стремление помочь людям. Кстати, проект будет улучшен для смартфонов и других мобильных платформ. Это предложение тоже поступило от горожан и уже рассматривается.