Жители Сургута активно осваивают новый инструмент по благоустройству: на портале "Твой Сургут" уже зарегистрировались более 700 горожан 

в этот день
27.02.18
01:21
В Екб.03:21
Олимпийский чемпион ответил на статью NY Post о "хоккеистах без страны"
Путин может посетить Свердловскую область на следующей неделе
СКР считает справедливым приговор фигурантам дела "Дальспецстроя"
Главное
Грудинин, Титов и Собчак "бойкотировали" Жириновского на первых дебатах

Тема дня
Не OAR, а "Красная машина" В финале Олимпиады 2018 года Россия обыграла Германию, а победила неизвестная команда OAR. В США "Красную машину" назвали "командой без страны", а российских журналистов больше заинтересовало, почему в трансляции на Америку триколор и обозначение RUS были якобы сохранены.
26.02.2018
от издателя  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Будущее Сирии: послевоенное восстановление или начало прямой конфронтации России и США? ИГИЛ практически разгромлено, Сирия фактически поделена на зоны влияния, причём по приглашению законного правительства на территории страны находятся только российские и иранские войска, но кроме них – также турецкие и американские интервенты, а израильская авиация продолжает бомбить военные объекты Асада. Ждать ли в Сирии начала восстановления или нового витка конфликта?
21.02.2018
от издателя  |  комментариев: 4


Новые "майские указы" – хорошо забытые старые? СМИ пишут о том, что в Кремле активно ведется обсуждение и подготовка новых поручений президента – "майских указов 2.0". Пока предполагается, что основной упор будет делаться на борьбу с бедностью. Так, Минфин предложил реформировать систему социальной поддержки и перейти на "адресную соцпомощь". Настораживает, что в "команде мечты" ярый сторонник таких методов – Алексей Кудрин…
26.02.2018
экономика ;  | комментариев: 3
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В соцсетях появились первые спутниковые снимки новейших истребителей Су-57, которые прибыли в Сирию
"Картошку жарили, а потом тр...сь". На Южном Урале задержали педофила, который насиловал детдомовцев в присутствии воспитателя
В Тюменской области на карантин закрыли 181 школу
Срочно! В Кургане задержан начальник управления ФНС Владимир Рыжук
Ритейлеры заявили об угрозе закрытия аптек в малых городах
Академики РАН направили Путину повторное письмо о "некомпетентности ФАНО"
Красная – Советская – Российская армия: 100 лет славной истории
После изнасилования детей на Южном Урале Генпрокуратура поручила проверить детдома Уральского региона
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 122

Жители Сургута активно осваивают новый инструмент по благоустройству: на портале "Твой Сургут" уже зарегистрировались более 700 горожан 
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2018) | Фото: пресс-служба администрации сургута

В конце января глава города Сургута Вадим Шувалов презентовал новый полезный интернет-сервис "Твой Сургут". Главная задача портала – собрать жалобы и предложения жителей, связанные с благоустройством города, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Как оказалось, неравнодушных сургутян, готовых участвовать в процессе улучшения города, довольно много. Так, за первые сутки работы сайта, было отправлено более 60 обращений. А за неполный месяц работы сервиса городская администрация зарегистрировала 391 проблему, при этом 138 из них уже рассмотрела. Всего за это время на сайте зарегистрировалось 736 горожан.

(2018)|Фото: пресс-служба администрации сургута

Жителей волнуют проблемы, связанные с дорогами и транспортом, образованием, благоустройством дворов, архитектурой города, вывозом снега, уборкой мусора и другие. Так, например, сургутянка Алия Садыкова пожаловалась на не вывезенный снег на стоянке у ТЦ "Гера". В течение пары дней проблема была решена, о чем появилась соответствующая запись на сайте. Другой пример - горожанин по имени Марк заметил, что в течение нескольких дней не вывозится мусор возле одного из магазинов "Магнит" по улице Югорской. Специалисты администрации города связались с руководством магазина, где получили ответ о том, что вывоз мусора осуществляется три раза в неделю. Мусор был вывезен, а магазину рекомендовано увеличить кратность уборки отходов с территории.

Интересно, что сервис "Твой Сургут" не только принимает к рассмотрению проблемы, но и показывает процесс их решения. У каждой проблемы на портале указывается статус: "Зарегистрирована", "Назначен исполнитель", "Получен ответ", "Решена". Можно следить за ходом устранения той или иной сложности. При этом горожане получают не просто ответ специалистов, но видят и фотографии, подтверждающие, что их вопрос, действительно, решен. И проблем со статусом "Решена" с каждым днем появляется все больше.

Как видно, сервис востребован жителями, и реально работает. Он был призван ускорить обмен информацией между жителями и администрацией и свою задачу решает. Команда мэрии делает ставку на живое общение с горожанами. Помимо сервиса "Твой Сургут" запущен онлайн-бюджет города и инвестиционный портал. Глава администрации Вадим Шувалов активно общается с жителями и через свои аккаунты.

По его словам, на недавнем Российском инвестиционном форуме в Сочи губернаторы говорили о значимости соцсетей для общения с гражданами: не только для информирования властей о проблемах, но и для выстраивания работы в режиме постоянного диалога.:

"Открытие нового портала "Твой Сургут" позволяет локализовать на нем ту часть проблемных вопросов, которая попадала в соцсети. Я считаю, что это очень правильно. Соцсети – для общения, а портал – для решения возникающих проблем".

Глава Сургута также с удивлением отметил, что предварительные расчеты администрации, согласно которым за первый месяц работы портал должен был привлечь не более 150 человек, не подтвердились.

"Никаких продвижений, рекламных кампаний мы не организовывали, денег на это не тратили – горожане – а это более 700 сургутян - сами пришли на наш портал", - отметил глава города.

Вадим Шувалов уверен, что подобные сервисы позволят администрации улучшить работу чиновников-исполнителей:

"Новгородский губернатор Андрей Никитин отмечал, что на себя замкнул ответы всех своих подчиненных на обращения граждан. И когда стал анализировать, понял, что все ответы –  отписки, чиновники "великолепно научились делать эту работу", а решения вопросов нет. Я тоже вижу, что многие чиновники ставят во главу угла правильность формулировок, а не решение проблем. Вот это надо переворачивать в головах исполнителей, которые работают в команде".

Сервис "Твой Сургут" понравился многим горожанам. Они отмечают удобство передачи информации о проблемах, быстроту реагирования и реальное стремление помочь людям. Кстати, проект будет улучшен для смартфонов и других мобильных платформ. Это предложение тоже поступило от горожан и уже рассматривается.

Другие новости по темам: сургут, благоустройство
26.02.2018 14:51 Мск | Сургут | информационная служба Накануне.RU
16:51 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Жители Сургута активно осваивают новый инструмент по благоустройству: на портале "Твой Сургут" уже зарегистрировались более 700 горожан 
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+