Жительницу Ямала осудили за то, что она скалкой убила домогавшегося ее пьяного подростка

Горожанка Салехарда наказана за то, что убила подростка, который в пьяном виде к ней приставал, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Между 17 и 22 часами 11 марта 2015 года 17-летний житель Салехарда был в гостях и выпивал в компании взрослых ямальцев. Опьянев, он стал грубо приставать к вернувшейся с работы супруге хозяина квартиры. Та в ответ несколько раз ударила его по голове деревянной скалкой. Нападавший упал.

Вскоре, видя, что несостоявшийся насильник умер, она с помощью гостей вывезла тело на реку Полуй, где подростка закопали в снег. Останки нашли местные жители в октябре 2015 г. на берегу Оби вблизи поселка Горнокнязевск. Туда труп принесло после таяния льда.

Согласно приговору суда, ближайшие девять лет убийца проведет в колонии общего режима.