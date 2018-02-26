В правительстве Курганской области установили размер минимальной зарплаты в регионе

В правительстве Зауралья сообщили размер минимальной зарплаты.

С учетом районного коэффициента она составит 10 тыс. 912 руб. 35 копеек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Соответствующее соглашение с работодателями и профсоюзами утвердило правительство Зауралья.

По словам начальника главного управления по труду и занятости населения региона Игоря Ксенофонтова, документ разработан в соответствии с Трудовым кодексом РФ и областным трехсторонним соглашением между профсоюзами, правительством Зауралья и работодателями Курганской области на 2017-2019 годы.