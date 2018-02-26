Ректорат Тимирязевки обвинил в обрушении потолков снег и предложил студентам переезд

Ректорат Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева прокомментировал обрушение потолков в общежитиях и предложил студентам переезд, передает корреспондент Накануне.RU.

"Построены они (общежития №1 и №2, - прим. Накануне.RU) давно: один в 1928 г., другой — в 1932, в войну в них располагался госпиталь. В постсоветское время ни разу не производился капитальный ремонт зданий. На протяжении многих десятилетий крыши общежитий лишь периодически латали, в результате, когда в Москве выпало рекордное количество осадков, кровля не выдержала. В нескольких комнатах потек потолок, в одной — посыпалась штукатурка. Как говорят старожилы, в старых зданиях такое бывало не раз: несколько лет назад, например, обвалился потолок в Лесном кабинете", - сообщила пресс-служба вуза по итогам встречи проректоров вуза со студентами 13 февраля.

Студентам, едва не оставшимся без крыши над головой, предложили переселение в более комфортные общежития.

"Из-за аварийного состояния кровли администрация студенческого городка и администрация университета постановили: переселить проживающих на четвертом этаже общежития №1. На выбор предоставляются все высотные общежития. При переселении будет предоставлен транспорт. Переселение планируется провести до 8-15 марта", - гласит сообщение, которое появилось в группе Копейка (общежитие №1) РГАУ-МСХАим.К.А.Тимирязева" в социальной сети "Вконтакте" 23 февраля.

Согласились на переезд не все: ранее студенты признавались, что не готовы обживать новые комнаты и вновь пройти через тяготы ремонта.

Несмотря на обрушения крыш, в университете создаются "оптимальные условия для проживания, самостоятельных занятий и досуга", уверяют в пресс-службе Тимирязевки.

"Пополняется спортивное оборудование, ремонтируются и оснащаются комнаты самоподготовки и места общего пользования. По словам руководителя студенческого городка Олега Караваева, во многих комнатах будет заменена мебель. В общежитиях постоянно проводится дезинсекция и санобработка", - говорится в сообщении вуза.

Судя по рассказам студентов, дезинсекция не помогает: в комнатах - полчища тараканов. Причем, как в старых общежитиях, так и в новых. Также студенты жалуются на старые кровати, разбитые окна в общих коридорах и грызунов.

Как администрация Тимирязевской академии планирует решать эти проблемы, неясно: запрос Накануне.RU об улучшении условий проживания студентов остался без ответа.

Напомним, в ночь с 8 на 9 февраля сразу в двух общежитиях Тимирязевской академии - первом и втором - обрушились потолки. ЧП случилось на следующий день после грандиозного концерта в честь Дня науки, на котором выступил хор Турецкого. К счастью, никто не пострадал.