Самые прибыльные поезда для Украины - в Москву

В 2017 году самым прибыльным для "Укрзализныци" (украинский аналог РЖД) стал поезд Киев - Москва. Он принес компании прибыль 154 млн гривен. Об этом пишет "Экономическая правда".

На втором месте по прибыльности стал поезд Одесса - Москва, обеспечивший 99 млн гривен прибыли. На третьем месте Киев - Одесса, давший всего 47 млн.

Наиболее убыточным с большим отрывом стал поезд Мариуполь - Львов. В два раза меньший убыток принесли поезда из Киева в Рахов (в Закарпатье) и Лисичанск. Они намного опередили остальные поезда.

Таким образом, самым прибыльным стало московское направление, а самым убыточным - связывающее восток и запад страны между собой и с центром.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в 2017 году украинцы стали намного чаще ездить в Россию.