В Перми начался прием заявок на конкурс молодежных инициатив "Вижу. Могу. Делаю"

В Перми стартовал прием заявок на конкурс молодежных инициатив "Вижу. Могу. Делаю". Соревнование создает дополнительные возможности эффективной самореализации для тех, кто участвует в городских проектах молодежной политики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Возраст потенциальных конкурсантов – от 14 до 30 лет. Могут участвовать общественные организации, объединения, некоммерческие структуры, работающие в сфере молодежной политики Перми. Конкурс проходит в два этапа. Первый – прием заявок для участия. Второй – публичная защита проектов и отбор победителей.

Конкурс проходит при поддержке департамента культуры и молодежной политики мэрии. В 2017 г. организаторы поддержали 16 проектов.