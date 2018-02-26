Сборная России по футболу осенью сыграет с Германией и Чехией

Российский футбольный союз официально объявил, что достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием национальной сборной. Они пройдут осенью 2018 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, 10 сентября россияне проведут домашний поединок против команды Чехии, а 15 ноября – выездную встречу против Германии. Города, стадионы и время начала игр будут объявлены позже.

Таким образом, РФС окончательно сформировал график контрольных матчей (с учетом игр Лиги Наций) сборной России на 2018 год.

23 марта. Россия – Бразилия. Контрольный матч. Москва.

27 марта. Россия – Франция. Контрольный матч. Санкт-Петербург.

30 мая. Австрия – Россия. Контрольный матч. Инсбрук.

5 июня. Россия – Турция. Контрольный матч. Москва.

7 сентября. Турция – Россия. Матч Лиги Наций.

10 сентября. Россия – Чехия. Контрольный матч.

11 октября. Россия – Швеция. Матч Лиги Наций.

14 октября. Россия – Турция. Матч Лиги Наций.

15 ноября. Германия – Россия. Контрольный матч.

20 ноября. Швеция – Россия. Матч Лиги Наций.

Также на групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная России проведет игры с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Напомним, недавно российская команда поднялась на 61-е место в новом рейтинге ФИФА.