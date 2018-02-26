Сборная России по футболу осенью сыграет с Германией и Чехией

Российский футбольный союз официально объявил, что достигнуты договоренности о проведении двух контрольных матчей с участием национальной сборной. Они пройдут осенью 2018 года.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РФС, 10 сентября россияне проведут домашний поединок против команды Чехии, а 15 ноября – выездную встречу против Германии. Города, стадионы и время начала игр будут объявлены позже.
Таким образом, РФС окончательно сформировал график контрольных матчей (с учетом игр Лиги Наций) сборной России на 2018 год.
23 марта. Россия – Бразилия. Контрольный матч. Москва.
27 марта. Россия – Франция. Контрольный матч. Санкт-Петербург.
30 мая. Австрия – Россия. Контрольный матч. Инсбрук.
5 июня. Россия – Турция. Контрольный матч. Москва.
7 сентября. Турция – Россия. Матч Лиги Наций.
10 сентября. Россия – Чехия. Контрольный матч.
11 октября. Россия – Швеция. Матч Лиги Наций.
14 октября. Россия – Турция. Матч Лиги Наций.
15 ноября. Германия – Россия. Контрольный матч.
20 ноября. Швеция – Россия. Матч Лиги Наций.
Также на групповом этапе чемпионата мира-2018 сборная России проведет игры с Саудовской Аравией (14 июня, Москва), Египтом (20 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).
Напомним, недавно российская команда поднялась на 61-е место в новом рейтинге ФИФА.