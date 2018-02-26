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Новости
26.02.2018 14:36 Мск (16:36 Екб)
спорт | В России
Загитова о критике американки: Пусть попробует выступить с идентичной программой
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Алина Загитова (2018) | Фото: gazeta.ru

Олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова ответила на критику со стороны американской спортсменки Эшли Вагнер.
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Вагнер подвергла критике выступление Алины Загитовой в произвольной программе командного турнира на зимней Олимпиаде в Пхёнчхане. "Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Это не программа. Она убила время в начале, а потом просто прыгала во второй половине. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом", - заявила Вагнер в Twitter.

Загитова на это ответила, что эти слова её только подстегнули. "Ещё больше захотелось доказать, что она не права. Но таким людям, конечно, не докажешь. Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой. И я с удовольствием понаблюдаю за её выступлением. Однако комментировать после не стану", - заявила Загитова в интервью RT.

Отметим, российские спортсмены в ходе Олимпиады не раз подвергались нападкам со стороны американцев. Так, в воскресенье американское издание New York Post назвало хоккейную сборную России командой без страны. Ранее американская пресса провела кампанию против хоккеиста Вячеслава Войнова.

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26.02.2018 14:36 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:36 Екб


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Загитова о критике американки: Пусть попробует выступить с идентичной программой
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