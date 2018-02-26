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Второго заместителя председателя КСП Прикамья сделают восьмым аудитором
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законодательное собрание Пермского края, ЗакСо, Пермский край (2016) | Фото: Накануне.RU

Депутаты заксобрания Пермского края рассмотрят изменения в закон о Контрольно-счетной палате Прикамья (КСП), передает корреспондент Накануне.RU.

Парламентарии уберут должность второго заместителя контрольного ведомства и введут должность восьмого аудитора.

"В целях повышения эффектичности деятельности Контрольно-счетной палаты Пермского края законопроектом предлагается включить в состав палаты восьмого аудитора, вместо второй должности заместителя председателя КСП, подлежащей исключению из штатного расписания КСП", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, на февральском заседании депутаты утвердили кандидатуру Ирины Денисовой на должность заместителя председателя по аудиту КСП. Краевая прокуратура высказала замечания в связи с назначением. Дело в том, что сейчас эту должность занимает Юрий Скорняков. Федеральный закон не предусматривает назначение двух заместителей председателя КСП.

Как сообщало Накануне.RU, 25 января на заседании регионального парламента депутаты поддержали назначение Геннадия Тушнолобова на должность главы КСП. Проект приняли без доклада и вопросов. На этом же заседании депутаты внесли поправку в требования к председателю КСП, ранее для кандидата обязательным условием было наличие высшего экономического или юридического образования. Депутаты исключили это положение.

Другие новости по темам: назначение, Геннадий Тушнолобов, Ирина Денисова, КСП
26.02.2018 14:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:30 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.02.2018 12:59 Мск
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Ранее 14.02.2018 09:16 Мск
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Второго заместителя председателя КСП Прикамья сделают восьмым аудитором
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