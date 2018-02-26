В правительстве Зауралья решили сколько будут давать денег за третьего ребенка в малоимущей семье

В Курганской области установили размер выплаты за рождение или усыновление третьего ребенка.

Деньги будут выплачиваться ежемесячно в размере 10 тыс. 127 рублей - это размер величины прожиточного минимума, сообщили Накануне.RU в правительстве Курганской области.

Власти Зауралья утвердили соглашение с Минтрудом РФ о софинансировании расходов на ежемесячную денежную выплату для многодетных малоимущих семей. В этом году объем средств на предоставление этой меры соцподдержки составит 868 млн 600 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов.

Выплата будет назначаться с момента рождения ребенка и до достижения им 3-летнего возраста - родители должны обратиться с заявлением не позднее 6 месяцев со дня рождения малыша.

На данную выплату могут рассчитывать лишь те семьи, в которых ежемесячный доход на одного члена семьи не превышает размера средней зарплаты по Зауралью - на сегодняшний день это 20 тыс. 434 рубля.

В прошлом году этой мерой социальной поддержки воспользовались более 10 тыс. граждан.