Песков: Кремль следит за ситуацией вокруг "Норникеля"

В Кремле наблюдают за тем, как развивается ситуация с менеджментом "Норильского никеля" сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном запуске "русской рулетки".

Вместе с тем Песков исключил постороннее вмешательство в ситуацию. "Но, тем не менее, мы не считаем возможным какое-либо вмешательство извне в отношении акционеров, ибо это действительно отношения юридических лиц, которые являются акционерами компании", - приводит его слова "Интерфакс".

Напомним, СМИ сообщили о готовности одного из основных владельцев акций ГМК Олега Дерипаски выкупить долю своего партнера Владимира Потанина. Ранее компания Crispian третьего акционера, Романа Абрамовича, предложила свою долю акций для выкупа Владимиру Потанину. "Русал" оспорил оферту в суде.