ХК "Автомобилист" поздравил Дацюка с победой в финале Олимпиады

ХК "Автомобилист" поздравил нападающего Павла Дацюка и всю сборную России с победой в финале Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Напомним, сборная России по хоккею впервые за 26 лет выиграла олимпийское “золото", победив в финале сборную Германии со счетом 4:3.

"Чемпионом стал и воспитанник екатеринбургского хоккея, капитан сборной - Павел Дацюк. Наш клуб поздравляет Павла и всю команду с этим достижением!", - говорится в сообщении на сайте "Автомобилиста".

Как сообщало Накануне.RU, также Дацюка поздравил губернатор Евгений Куйвашев. Он назвал форварда "гордостью Свердловской области".