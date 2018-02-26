В Югре во время реконструкции моста погиб рабочий

Возбуждено уголовное дело из-за гибели рабочего по время реконструкции моста в Нефтеюганском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Трагедия случилась днем 26 января. Начальник участка на реконструкции моста через реку Юганская протока незаконно поручил подчиненному делать сварку способом, не предусмотренным проектно-сметной документацией.

На рабочего обрушилась металлоконструкция. От полученных повреждений он умер по пути в больницу. Расследование продолжается.