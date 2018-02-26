Госслужащим могут разрешить возглавлять волонтерские организации

В Госдуму внесен проект федерального закона, разрешающий государственным и муниципальным служащим возглавлять национально-культурные автономии и волонтерские организации. Авторами инициативы выступили депутаты Сергей Гаврилов и Ильдар Гальмутдинов, сообщили в пресс-службе "нижней палаты" федерального парламента.

В настоящее время лица, занимающие государственные и муниципальные должности субъектов РФ, не имеют права вести предпринимательскую деятельность, а также участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. За исключением участия в управлении совета муниципальных образований, политической партией и так далее. Депутаты расширяют список исключений, добавляя в него национально-культурные автономии и волонтерские организации. Организации строят свою деятельность на безвозмездной основе, а также им оказываются меры государственной поддержки, указывают парламентарии.

По мнению авторов законопроекта, участие государственных служащих в управлении такими организациями будет способствовать реализации и достижению их уставных задач и, в то же время, не содержит коррупционного потенциала.