Кремль: Основные идеи из послания Путина Федеральному Собранию станут основой для указов

Основные идеи социально-экономического развития страны, заложенные в Послании президента Федеральному Собранию, будут совпадать с предвыборной программой кандидата Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Впоследствии их зафиксируют в той или иной юридической форме, возможно, в виде указов.

Песков напомнил, что Путин обратится с традиционным посланием к Федеральному Собранию 1 марта, передает РИА Новости.

"Поскольку одновременно он является, как вы знаете, кандидатом в ходе электоральной кампании, которая сейчас имеет место, то, безусловно, видение итогов работы за прошедший год и видение перспектив для работы так или иначе будет совпадать с программой кандидата Путина. Это неизбежно", - сказал пресс-секретарь президента.

На просьбу прокомментировать сообщения СМИ о том, что по итогам оглашения послания будут подписаны "майские указы", Песков сказал: "Поэтому, разумеется, те задачи, которые будут очерчены и действующим президентом Путиным, и кандидатом Путиным, так или иначе будут фиксироваться с бюрократической точки зрения. В этом плане сообщения СМИ соответствуют действительности".

При этом будут ли это президентские указы или какая-то иная форма юридического оформления, решать будет президент.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в Кремле обсуждается подготовка новых президентских майских указов, аналогичных тем, что президент РФ Владимир Путин подписал после победы на выборах 2012 года.