Бастрыкин взял на контроль расследование жестокого обращения со стариками в пермском доме престарелых

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование уголовного дела о жестоком обращении со стариками в пермском доме для престарелых, передает корреспондент Накануне.RU.

Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела тщательно проверить все известные обстоятельства трагедии, найти тех руководителей различного уровня, которые допустили подобную ситуацию, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Напомним, СМИ рассказали о том, что в Перми в одном из частных домов престарелых его сотрудники жестоко обращаются с пожилыми людьми. Возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных для жизни и здоровья получателя услуг.